L’association Aides de Charente-Maritime lance aujourd’hui sa campagne estivale de prévention et de dépistage gratuit du Sida. Elle va effectuer une tournée des plages naturistes qui sont principalement fréquentées par des personnes pouvant avoir des pratiques sexuelles à risque, et non protégées. L’objectif étant de cibler les points chauds de la côte charentaise. Sandrine David, coordinatrice de l’association Aides Limousin-Poitou-Charentes :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/aides-plages.mp3 Une trentaine de militants seront mobilisés tout l’été. Au programme : information, distribution de préservatifs et dépistage. Rendez-vous aujourd’hui plage des Saumonards à Saint-Georges-d’Oléron, puis les 8 et 29 août. Et plage de La Lède à La Palmyre du 22 au 28 juillet, et du 12 au 18 août.