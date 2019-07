Talmont-sur-Gironde lance une souscription sur internet pour financer une partie des travaux de renforcement de sa falaise. Falaise sur laquelle la commune, labellisée Plus beau village de France, est implantée. Si la Région, le Département, et l’Intercommunalité sont prêt à financer le chantier, la municipalité doit encore boucler son budget qui s’élève à 300 000 euros. Il en manque 10 000 pour lancer les travaux. L’idée est donc de faire appel au financement participatif. On écoute le maire Stéphane Loth :

Et il y a urgence, car plus le temps passe, plus le coût des travaux augmente, et plus la falaise s’érode. Stéphane Loth :

Pour participer au financement des travaux de Talmont, rendez-vous sur le site Dartagnans.fr. Chacun peut verser une contribution qui peut aller de 10 à 150 euros et qui vous offre une contrepartie comme une entrée au musée ou le stationnement gratuit, ainsi que votre nom sur la promenade des remparts.