Le coup d’envoi demain du Surgères Brass festival. 4e édition de l’évènement qui va de nouveau faire la part belle à la grande famille des cuivres. 13 concerts seront proposés jusqu’à vendredi, avant le Brass after samedi toute la journée réservée aux musiciens amateurs. Cette année, tous les spectacles auront lieu en plein air. Clément Saunier, le programmateur :

Et vendredi, 3 concerts totalement gratuits seront proposés. Rendez-vous aux Douves du château et à l’espace Georges-Pomidou. Mardi, mercredi et jeudi, concerts gratuits à 18h30. Et soirées payantes à 20h à la grande scène. 7000 festivaliers sont attendus.