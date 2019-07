L’Etat va débloquer un million d’euros pour aider les services d’urgence en Charente-Maritime. C’est l’annonce faite aujourd’hui par la Ministre de la santé Agnès Buzyn, en déplacement sur l’île de Ré et à La Rochelle. Une réponse à la colère des personnels et syndicats qui dénoncent une augmentation des charges de travail, notamment en période estivale, et des incivilités auxquelles ils sont confrontés. Ils sont en grève depuis plusieurs jours. Agnès Buzyn a été quelque peu chahutée par les grévistes.