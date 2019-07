Il n’y a pas que Fort Boyard qui fête ses 30 ans cette année, la citadelle de Brouage célèbre aussi le 30e anniversaire de sa restauration. Ce haut lieu du patrimoine charentais-maritime, bâti au XVIe siècle et labellisé l’an dernier « Plus beau village de France », n’était qu’une ruine dans les années 80, lorsque le Département a décidé de valoriser cette étoile de pierre. Dominique Bussereau, le président de la Charente-Maritime :

Le Plan patrimoine du Département, qui sera présenté cet automne, devrait permettre de valoriser encore davantage le site de Brouage. Et de nombreux projets sont en cours, comme nous les détaille Michel Parent, vice-président du Département en charge du patrimoine et président du Syndicat mixte de Brouage :

Et enfin une réflexion sera engagée sur l’avenir de Brouage et son marais environnant, à échéance de 15 ou 20 ans. Brouage, ville natale du fondateur de Québec Samuel de Champlain. La question de la francophonie comme levier de développement est plus que jamais au cœur du projet. Mickaël Vallet, conseiller départemental et maire de Marennes-Hiers-Brouage :

Et l’enjeu est à la fois économique et touristique pour la place forte qui n’a pas fini d’attirer les visiteurs.