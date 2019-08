Cet été, jouez et gagnez plein de cadeaux sur Hélène FM !

Cette semaine, nous vous offrons des entrées à la Foire expo de La Rochelle. L’évènement de cette rentrée qui a lieu du vendredi 30 août au dimanche 8 septembre, au parc des expositions de La Rochelle. 10 jours de surprises sur le thème des Celtes, terres de légendes. Près de 400 exposants seront présents. Et des invités vedettes : Jennifer Lauret et les comédiens de Camping Paradis, Jean-Pierre Descombes, Bernard Minet, Norbert Tarayre et Jean-Michel Maire de Touche pas à mon poste. Mais aussi des shows en nocturne avec Génération Abba et Celtics Legend.

Tentez de gagner vos entrées à la Foire expo de La Rochelle, en remplissant le formulaire ci-dessous. Et n’oubliez pas le mot de passe de la semaine, à retrouver tout au long de la journée sur Hélène FM. Bonne chance !