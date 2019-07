Cet été, jouez et gagnez plein de cadeaux sur Hélène FM !

Et cette semaine, un cadeau 2 en 1 puisque nous vous offrons des pass famille à Pop corn labyrinthe et Yakajouer. Pop corn labyrinthe, c’est une nouvelle aventure au cœur de la nature à Saint-Vivien, Les Mathes-La Palmyre, et Le Chay, près de Saujon, où les champs de maïs deviennent un immense terrain de jeu. 1h30 de parcours pour petits et grands.

Yakajouer, c’est le paradis des enfants à Saint-Laurent-de-la-Prée, entre Rochefort et La Rochelle. Jeux gonflables, toboggans, trampolines, karts et jeux d’eau pour le bonheur des plus jeunes, dès 2 ans.

Tentez de gagner vos pass à Pop corn labyrinthe et Yakajouer, en remplissant le formulaire ci-dessous. Et n’oubliez pas le mot de passe de la semaine, à retrouver tout au long de la journée sur Hélène FM. Bonne chance !