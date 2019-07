Scène ouverte avec Danièle-Anne Grunhertz et Sabine Bésiat pour la promo de la 2e édition du festival « Les îles enchantées » qui aura lieu à Dampierre-sur-Boutonne le dimanche 28 juillet.

Né en 2018, le festival familial, pluridisciplinaire et écoresponsable de Dampierre s’apprête à vivre sa deuxième édition le dimanche 28 juillet 2019 de 10h à 20h.

Des ateliers et des animations :

– ateliers créatifs

– Initiations et démonstrations diverses

– concert

– Marché bio

– Marché artisanal

– Expositions temporaires et permanentes

– Restauration et buvette

https://www.chateaudampierre.fr/