Agnès Buzyn attendue cet après-midi aux urgences de l’hôpital de La Rochelle. Alors qu’un mouvement de grève illimitée touche plus de 160 services en France, et notamment La Rochelle, Rochefort et Royan, la Ministre de la santé doit rencontrer les personnels médicaux et paramédicaux qui dénoncent les conditions de travail et de prise en charge des patients. L’occasion pour le Dr Louis Esquier, médecin urgentiste, d’interpeller la ministre :

Ecoutez à présent Agnès Maître, infirmière, qui a également un message à adresser à la ministre :

Le syndicat FO appelle à une manifestation devant les urgences de 14h à 16h, lors de la visite d’Agnès Buzyn qui se rendra plus tôt dans la journée au Centre hospitalier de Saint-Martin-de-Ré.

La journée de ce vendredi sera chargée en visites ministérielles en Charente-Maritime. Avec la venue également ce matin de Julien Denormandie à Saint-Pierre-d’Oléron pour l’inauguration de la place Gambetta et la signature du protocole de logement saisonnier. Puis, le Ministre de la ville et du logement se rendra à Rochefort et Saintes pour signer les opérations de revitalisation de territoire qui doivent permettre de lutter contre la dévitalisation des centres villes. Rochefort où il tiendra une permanence de 15h à 17h30 ouverte à tous. Rendez-vous à la Maison de l’emploi.

Autre ministre enfin attendu aujourd’hui dans notre département, celui de la culture. Franck Riester se rendra aux Francofolies, après la signature de la convention pour le développement de l’Education artistique et culturelle sur le territoire rochelais pour la période 2018-2021.

Hier, c’est la Ministre de la justice Nicole Belloubet qui était en Charente-Maritime. Lors d’une visite du centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré, la Garde des sceaux a annoncé le déblocage de 600 000 euros pour la rénovation des remparts. Le mur d’enceinte de la citadelle qui présente en effet des signes de vétusté. Nicole Belloubet s’est également montrée particulièrement attentive aux questions concernant la santé des détenus et la sécurité des surveillants.