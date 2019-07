Une opération de contrôle a eu lieu hier matin à La Rochelle. Objectif : repérer les comportements dangereux et sensibiliser les plaisanciers sur les risques et les règles à adopter, afin d’éviter que les vacances ne tournent au drame.

Chaque été connaît en effet son lot de drames. Le risque en mer n’est donc pas à prendre à la légère. C’est ce que tient à rappeler le préfet de la Charente-Maritime comme ce mercredi au port de La Rochelle, mais aussi ces jours derniers lors de différentes visites dans des postes de secours des îles de Ré et d’Oléron. La mobilisation des services de l’Etat et de ses partenaires est totale pour assurer la sécurité des résidents et des estivants, martèle-t-il, appelant chacun à rester vigilant et prudent. Rien ne sera laissé au hasard, avec un volet répressif concernant les excès de vitesse en mer dans la bande des 300 mètres, qui peuvent conduire à une peine d’un an de prison et à une amende de 150 000 euros, avec suspension ou retrait du permis bateau. Concernant la prévention, l’accent est mis cette année sur trois points de vigilance que sont la connaissance du milieu marin, la préparation et l’équipement, et le comportement à adopter en cas de difficulté. Des règles de base sont rappelées pour pratiquer une activité nautique en toute sécurité, comme s’informer sur les conditions météos et les horaires de marées, disposer d’un nombre de gilets de sauvetage suffisant, et d’un moyen de communication pour appeler le 196 en cas d’urgence.

A noter que, comme l’an dernier, les forces de sécurité sont renforcées cet été, avec un effectif qui a triplé. Un hélicoptère supplémentaire est également mis à la disposition des secours.