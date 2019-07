Hier après-midi, deux nouveaux incendies se sont déclarés autour de Saint-Jean-d’Angély. Tout d’abord à La Croix-Comtesse, 30 sapeurs-pompiers sont intervenus vers 13h30. 10 hectares sont partis en fumée. L’action des secours a permis d’éviter la propagation des flammes à des maisons se trouvant à proximité, et plusieurs hectares ont été préservés.

Et puis à Fontenet, vers 16h, 45 soldats du feu ont été engagés sur un incendie qui a détruit 15 hectares de chaume au lieu-dit « Les Vignauds ». Ils ont réussi à maîtriser le sinistre qui menaçait plusieurs hectares de récolte sur pied et des feuillus. Au cours de l’opération, l’un d’eux a été légèrement blessé à la cheville.

Lundi déjà, plusieurs champs ont brûlé dans différentes communes du département.