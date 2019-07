Vers la création d’un collectif pour une transition écologique et sociale sur le territoire de la Communauté de communes Aunis Sud, autour de Surgères. Des citoyens et militants locaux se mobilisent, à l’heure où les signaux d’alerte sur le climat, la biodiversité et le mal-être social se multiplient. L’objectif est de réfléchir collectivement à l’avenir du territoire. Pascal Dupuy, citoyen et futur membre :

Ce collectif apolitique compte quand même peser sur le débat des Municipales de 2020. Il s’appuiera sur un modèle de gouvernance horizontale et participatif. Catherine Marganne, retraitée et future membre également :

Une réunion de constitution de ce collectif est prévue ce soir à la salle du lavoir de Surgères à 20h. Un nom lui sera trouvé. La rencontre sera suivie d’un repas partagé.