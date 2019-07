35e édition du festival qui va se dérouler sur cinq jours avec sur scène de nombreuses stars de la chanson française et francophone. 80 concerts au total. Aujourd’hui : Angèle, M, Camélia Jordana, Radio Elvis et Gaëtan Roussel. Demain : André Manoukian, Christine and the queens et Cali. Vendredi : Aya Nakamura, Cœur de pirate, IAM et Renan Luce. Samedi : Alain Chamfort, Boulevard des airs et Soprano. Et dimanche en clôture : Bénabar, Jérémy Frérot, Joyce Jonathan, Trois cafés gourmands, Patrick Bruel et Zazie. Cette édition sera aussi marquée par une nouveauté : chaque jour, un invité de prestige évoquera sa vie en chanson : à commencer par François Hollande, puis Jean Teulé, Michel Houellebecq et Fanny Ardant. C’est à 17h30, à la Tour de la chaîne.