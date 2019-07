Les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime sont intervenus hier à plusieurs reprises pour des incendies de champs et de haies. En cause : la sécheresse. Plusieurs communes ont été sinistrées : Thairé-d’Aunis, Saintes, Dompierre-sur-Mer, Trizay et Saint-Pierre-de-Juillers. L’action des secours a permis de limiter la propagation des flammes et de protéger de nombreux hectares de cultures. Aucune victime n’est à déplorer. Les pompiers rappellent que, compte tenu des conditions météos actuelles, il convient d’être particulièrement vigilant quant aux jets de mégots de cigarettes, aux barbecues et travaux de soudure.