La récolte du melon charentais a commencé. Les saisonniers arrivent en renfort pour la cueillette, bien que, comme pour le tourisme, les maraîchers peinent à recruter pour l’été. Ils doivent aussi faire face à une baisse de la production française de 11% l’an dernier en raison des aléas climatiques. Cette année, la météo n’a pas été franchement favorable non plus du fait des variations de températures importantes au printemps. C’est ce que nous confirme Jean-François Bon, directeur des Melons Marsol à Saint-Germain-de-Marencennes, près de Surgères :

Rigueur est le maître mot pour ce producteur qui cultive le melon charentais depuis près de 30 ans. L’un des plus importants de la région avec 55 hectares cultivés et 1200 tonnes de melons récoltés en moyenne par an. Un tiers est commercialisé en Charente-Maritime. Le reste part dans le nord de la France, principalement en Bretagne, et dans la région de Lyon. Jean-François Bon :