Deux chauffards se percutent après une course-poursuite entre Saint-Palais-sur-Mer et Royan. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche vers 6h20 du matin. Une patrouille de police prend en chasse deux voitures roulant à vive allure. Refusant d’obtempérer, les deux fuyards prennent alors une direction opposée pour tenter de semer les forces de l’ordre. L’un sur la Départementale 25, et l’autre franchit un terre-plein central avant de s’engager à contre-sens sur ce même axe. Les deux véhicules se percutent alors frontalement. Sous le choc, les deux voitures s’embrasent. Les conducteurs âgés de 21 et 25 ans parviennent à s’extraire seuls des véhicules en feu, et là stupéfaction, l’un d’eux est entièrement nu. Blessé, il est conduit à l’hôpital. L’autre, totalement ivre, est placé en garde à vue. Leurs passagers sont indemnes. Une enquête a été ouverte.