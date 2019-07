Après un mois de vacances, les Jaunes et noir vont entamer l’inter-saison par un stage de quelques jours du 22 au 26 juillet. Ils disputeront deux matchs amicaux, le premier à Limoges le 9 août, et le 2e contre Agen le 15 août. Ce sera à domicile, au stade Marcel-Deflandre. A noter l’arrivée pour la saison prochaine d’un nouvel entraîneur Ronan O’Gara, qui remplace Xavier Garbajoza. A noter également que demain le club présentera son nouveau projet d’investissement dont une partie est consacrée à la réfection de trois terrains, au stade Marcel-Deflandre, à l’Apivia parc et à la Plaine de jeux Colette Besson.