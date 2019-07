Scène ouverte avec Camille Bodin et Jérémy Malinaud pour la promotion de la 4éme édition du Surgères Brass Festival et du off Brass’After, du 16 au 20 juillet à Surgères.

Nouvelle édition du Surgères Brass Festival et Off Brass After !

Du 16 au 20 Juillet, se déroulera la 4ème édition du « Surgères Brass Festival et Off Brass’After », s’inscrivant dans le dispositif national des festivals labellisés “Réseau SPEDIDAM”.

En plein cœur de Surgères, dans l’enceinte du Château, les cuivres seront mis à l’honneur pour un rendez-vous incontournable qui favorisera le développement local, en dehors des sites touristiques du littoral. Clément Saunier, programmateur de ce Festival, mariera dans sa programmation des artistes nationaux, internationaux, mais aussi locaux ou émergents. Une manifestation à la fois populaire et prestigieuse, pour le plus grand plaisir de tous les spectateurs, du passionné de cuivres à l’amateur curieux et sensible.

http://surgeresbrassfestival.com/