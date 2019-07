Les agriculteurs de Charente-Maritime appellent les députés à voter contre le traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada. Alors que le vote est prévu le 17 juillet à l’Assemblée nationale, la FNSEA et les JA 17 comptent maintenir la pression sur les parlementaires. Ils dénoncent le projet de ratification d’un tel accord, qui serait contraire au respect des règles européennes et aux enjeux de transition agricole réaffirmés lundi à La Rochelle par le Ministre de l’agriculture Didier Guillaume. On écoute Cédric Tranquard, le président du syndicat agricole FNSEA 17 :

Pour l’heure, la FNSEA 17 n’a pas lancé d’appel à manifester en Charente-Maritime.