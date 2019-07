Le coup d’envoi hier de la saison estivale du site archéologique de Saint-Saturnin-du-Bois, près de Surgères. Une 9e campagne de fouilles démarre à la villa gallo-romaine, qui n’a pas encore livré tous ses secrets. Le chantier en cours, qui va s’étirer sur trois ans, consiste à terminer les fouilles du bâtiment résidentiel. On écoute Lucile Richard, archéologue, qui supervise les opérations :

La campagne de fouilles s’accompagne chaque année d’une mise en valeur patrimoniale du site. Cette année, le projet a été confié à l’artiste paysagiste Jean-Paul Ganem, qui nous parle de son œuvre :

Un aménagement paysager qui va vivre et évoluer au gré des floraisons des espèces végétales qui ornent désormais le site. Un site qui accueille chaque été 2000 visiteurs, notamment grâce aux animations. Cet été, des visites guidées et des ateliers pédagogiques seront proposés tous les jours à 10h30 et 15h30. Mais aussi des apéros fouilles pour découvrir l’avancée des travaux les 16 et 30 juillet, et le 13 août. Deux spectacles les 26 juillet et 8 août à 18h. Et un week-end spécial pour les Journées du patrimoine en septembre.