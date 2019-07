Nouvel évènement Sites en scène en Charente-Maritime, le label culture et patrimoine du Département qui fête ses 25 ans cette année. La commune de Saint-Agnant accueille à partir de ce soir pour trois jours le spectacle des Gali’Potes « Montierneuf et la Cocarde. 1789 il était une fois la révolution ». Un son et lumière avec pyrotechnie et combats équestres. C’est à 22h30. Un campement de reconstitution historique de la garde napoléonienne est également ouvert à la visite.