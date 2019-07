Les personnels paramédicaux des urgences de l’hôpital de Rochefort se sont mobilisés hier midi. Infirmiers et aides-soignants en grève ont organisé un pique-nique revendicatif devant l’établissement, pour de nouveau dénoncer les conditions de travail et de prise en charge des patients. La mobilisation à l’appel du syndicat Unsa santé fait écho au mouvement national qui touche plus de 130 services en France. Christophe Chocard, secrétaire départemental :

Le syndicat Unsa 17 demande une revalorisation salariale et plus de moyens humains.