La vigie du Père Fouras scintille comme la Tour Eiffel. Depuis hier, et pour marquer les 30 ans de Fort Boyard, l’emblème de la Charente-Maritime s’illumine. Un test qui va durer un mois, tous les soirs de 21h à 1h, avant l’étude d’un système définitif pour l’éclairer complètement et de façon permanente. L’anniversaire a également été marqué hier par le retour de l’Hermione, après son voyage en Normandie, qui a mouillé près du fort et tiré pour l’occasion quelques coups de canons. La frégate qui rejoindra sa forme de radoub à Rochefort vendredi. Dominique Bussereau, le président du Département, ne pouvait pas rêver mieux pour présenter son Plan patrimoine qui sera lancé à l’automne prochain. On l’écoute :

Hier, Alexia Laroche-Joubert, la productrice du jeu télé Fort Boyard, a fait le déplacement. Très fière d’annoncer que, 30 ans après, l’émission est toujours un succès :

Enorme succès de l’émission à l’étranger en effet, puisque 35 pays ont adopté le fort depuis 30 ans. La saison des tournages se termine d’ailleurs cette semaine avec les Russes.