Sept enfants de 6 et 7 ans ont été admis à l’hôpital, à leur retour d’un séjour sur l’île d’Aix fin mai. Les mains et avant-bras couverts de cloques et brûlés au 2e degré, selon nos confrères de Sud-Ouest. L’explication : ils avaient joué durant plusieurs jours sous un figuier en ramassant et pressant les fruits et feuilles de l’arbre, libérant une toxine qui sous l’effet du soleil a provoqué ces brûlures. Les enfants les plus touchés vont devoir porter des gants anti-UV et éviter toute exposition au soleil pendant deux ans.