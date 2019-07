La grève sur le point de démarrer aux urgences de l’hôpital de Royan. La CGT a déposé un préavis jeudi dernier. Celui-ci devait prendre effet hier, mais le syndicat préfère laisser un peu de temps au nouveau directeur de l’établissement Christian Laffargue pour répondre aux revendications du personnel, qui réclame plus de moyens la nuit. Et la CGT a bon espoir d’obtenir gain de cause. Ecoutez le secrétaire général Patrick Rousseau :

La CGT a rendez-vous avec le nouveau directeur jeudi matin à 9h.

La grève aux urgences qui se poursuit à l’hôpital de Rochefort. Le personnel réclame aussi plus de postes la nuit : des aide-soignantes, des infirmières et des agents administratifs. Il dénonce également les conditions de travail et de prise en charge des patients, en écho au mouvement national qui touche actuellement plus de 130 services en France. Un appel à manifester devant les urgences aujourd’hui de 11h à 15h a été lancé pour soutenir les paramédicaux.