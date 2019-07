Dernière ligne droite pour les scolaires avant les grandes vacances. Alors que les 3e passent depuis hier les épreuves du brevet, le Département de la Charente-Maritime s’apprête à investir les collèges du territoire pour lancer la saison des travaux d’été. Un vaste chantier qui va durer à peine deux mois.

Sitôt l’année scolaire terminée, les équipes missionnées par le Département vont prendre leurs quartiers d’été dans les 51 collèges publics de la Charente-Maritime. Des ouvriers mobilisés durant la belle saison pour des travaux de grande ampleur. Et le conseil départemental présidé par Dominique Bussereau a de nouveau décidé d’investir lourdement pour le bien-être des élèves et de leurs professeurs. Un budget de 4 860 000 euros a été débloqué pour faire face aux différents besoins des établissements qui, rappelons-le, sont la propriété du Département qui en assure les réparations, la réhabilitation, l’extension et l’équipement. Il veille à mener à bien ses principales missions que sont l’entretien, la gestion des services de restauration, et l’accompagnement numérique. A ce titre, le Département a investi dans près de 8000 ordinateurs, 5000 tablettes, 1400 tableaux numériques, des imprimantes 3D et dans le Très haut débit internet. Des conditions idéales pour accueillir les 29 000 collégiens du département à la rentrée, le 2 septembre.