Tout l’été, le club accueille le public pour des séances de découverte et de pratique sportive. Dès 4 ans au Jardin des mers, et en optimist dès que les enfants savent nager. Isabelle enseigne la voile, le paddle et le canoë. Et pour elle, il faut d’abord maîtriser les techniques de base. On l’écoute :

Et pour en savoir plus, contactez directement le Centre nautique Charline Picon.