Le coup d’envoi ce lundi du Brevet des collèges. Avec quatre jours de retard, pour cause de canicule. Et donc quatre jours de révisions en plus. Les épreuves avaient été reportées, sur décision du Ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer. Elles débutent donc ce lundi. En Charente-Maritime, 7451 candidats vont plancher, sur un total de 21 276 inscrits dans l’Académie de Poitiers. Les candidats sont répartis par série. Soit 18 277 en filière générale, et 2 999 en professionnelle. 942 se présentent en tant que candidats individuels, dont 846 sont des élèves scolarisés au-delà de la classe de 3e. 14 sont des élèves de 3e de l’enseignement privé hors contrat. Et 1 adulte non inscrit à une préparation au brevet dans un établissement. Tous vont devoir plancher sur quatre épreuves écrites. Une épreuve de français de 3h, une de mathématiques de 2h, même durée pour l’histoire-géographie, et 1 heure de sciences avec 2 choix possibles : physique-chimie, sciences de la vie et de la terre ou technologie. A cela s’ajoute une épreuve orale qui a déjà eu lieu, pour évaluer la qualité de l’expression. Les candidats individuels ne sont pas concernés par cette épreuve.

A l’issue de l’examen, les élèves devront patienter jusqu’au 10 juillet pour connaître leurs résultats. Ils seront publiés à partir de 14h. L’an dernier, le taux de réussite était de 89,9% dans l’Académie de Poitiers, contre 89% au niveau national. 64,5% ont obtenu une mention, soit en-dessous de la moyenne nationale qui était de 66,1%.