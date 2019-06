Record de chaleur à La Rochelle, écoles fermées à Tonnay-Charente, visites dans les Ehpad, habitants et touristes en quête de fraîcheur…

Record de chaleur battu hier à La Rochelle. On l’attendait plutôt dans les terres, mais c’est bien sur le littoral charentais que le mercure s’est affolé, puisque Météo France a enregistré un pic à 40,5° ce jeudi après-midi. Un record absolu. Il n’avait jamais fait aussi chaud dans la cité maritime. Ailleurs dans le département, la température est montée jusqu’à 37,6° à Saintes, et 39,1° à Rochefort.

Aujourd’hui, la Charente-Maritime reste placée en vigilance orange à la canicule. Conséquence, à Tonnay-Charente, le maire Eric Authiat a décidé de fermer les trois écoles publiques de la ville. Et aucun service minimum n’est assuré. Les cours reprendront normalement lundi matin. A contrario à La Rochelle, où il a fait le plus chaud hier, les écoles restent ouvertes aujourd’hui. Dans d’autres communes, les animations prévues ont été ajournées, comme à Saint-Coutant-le-Grand où la Fête des écoles, qui devait avoir lieu ce soir, est reportée à vendredi prochain.

Le préfet de la Charente-Maritime au chevet des plus vulnérables face aux fortes chaleurs. Hier, suite à l’alerte canicule de niveau 3, Fabrice Rigoulet-Roze s’est rendu au sein de plusieurs structures accueillant des enfants et des personnes âgées. Et ce afin de constater sur le terrain que les dispositifs de prise en charge sont bien mis en place. Il a d’abord visité une école de Puilboreau, avant de se rendre dans deux Ehpad, à Marans et au Gua.

Les habitants et les touristes étaient en quête de fraîcheur hier en Charente-Maritime. Au bord d’un lac, à la mer, près d’un étang ou dans les centres commerciaux climatisés. A chacun son option. Ces touristes, que nous avons rencontrés à la citadelle de Brouage, ont dû changer leur programme de la journée, à cause de la chaleur :

Et pas facile de trouver un peu de fraîcheur hier à Brouage, l’un des plus beaux villages de France, mais aussi l’un des plus chauds, comme le concède Morgane de l’Office de tourisme :

Et pour ceux qui cherchent encore un peu de fraîcheur à Surgères, la Ville et le service des espaces verts ont installé hier un brumisateur dans le parc du château. Il se trouve précisément entre la Maison de l’emploi et la Porte Renaissance.

Autres conséquences des fortes chaleurs : à Saintes, la mairie a fermé hier à 16h. Elle est ouverte aujourd’hui jusqu’à 16h en continu. Et puis, les musées et la médiathèque fermeront exceptionnellement à 16h cet après-midi, mais aussi demain et dimanche.

Dans le Bassin de Marennes, les déchetteries du Bournet à Saint-Just-Luzac et de la Madeleine au Gua sont restées fermées hier après-midi. Réouverture ce matin.