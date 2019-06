Aujourd’hui a eu lieu l’évènement Salines en fête à Grand-Village-Plage. Ça se poursuit jusqu’à ce soir avec un apéro-barque à 18h. Evènement qui marque le coup d’envoi de la saison au port des Salines qui était en ébullition ce matin, et pas seulement à cause du temps. Il y avait beaucoup de monde dans les allées du marché, mais aussi dans le marais salant pour assister aux visites commentées et découvrir la saliculture. Une activité qui requiert des conditions bien particulières, comme l’explique Marie Duverger, la responsable de l’Ecomusée du port des Salines :

Et l’an dernier, l’unique saunier du port des Salines avait récolté 22 tonnes de gros sel. Une activité que l’on peut découvrir à l’Ecomusée, qui propose une nouveauté cette année. Marie Duverger :

L’Ecomusée est accessible gratuitement aujourd’hui.