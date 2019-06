La Charente-Maritime se prépare à son tour à basculer en vigilance orange à la canicule. Si les températures sont à peu près supportables aujourd’hui, demain la chaleur va monter d’un cran avec des valeurs attendues autour de 33° sur le littoral et les îles, et jusqu’à 38° à l’intérieur des terres. Comme à Saintes et Saint-Jean-d’Angély où les équipes municipales, intercommunales et hospitalières sont déjà pleinement mobilisées pour accompagner les personnes âgées et fragiles à passer ce mauvais cap. Ecoutez Fabrice Leburgue, directeur des hôpitaux de Saintes et Saint-Jean-d’Angély :