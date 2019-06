Ce matin a eu lieu la pose de la première pierre du futur Pôle de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angély. Un bâtiment qui permettra de compléter l’offre médicale dans ce domaine et de contribuer au retour à l’équilibre de l’hôpital qui souffre toujours d’un lourd déficit. Françoise Mesnard, maire de Saint-Jean-d’Angély et présidente du Conseil de surveillance de l’hôpital, parle d’une journée importante pour l’établissement :

Cette étape est la 2e phase du projet qui va sérieusement améliorer le confort et la prise en charge des patients :

Le chantier doit être livré en octobre 2020. Coût de l’opération : 8 millions d’euros, financés par l’Etat, l’Agence régionale de santé et la Région. A noter que la 3e et dernière phase du projet concernera la restructuration de l’actuel bâtiment de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle.