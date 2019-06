Le Département de la Charente-Maritime encourage et soutient le développement des circuits courts. Il travaille actuellement sur la création d’un label facilement identifiable qui devrait voir le jour d’ici la fin de l’année. Et comme l’avis des consommateurs compte, il invite les habitants à s’exprimer sur le sujet via un sondage anonyme en ligne sur son site internet. Vous avez jusqu’au 8 septembre pour y répondre. Cliquez ici