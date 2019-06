Alors que des voix s’élèvent contre le projet et veulent en savoir plus sur le coût et l’impact économique, les conseillers départementaux ont voté vendredi une subvention de 4,7 millions d’euros à la Communauté d’agglomération Royan Atlantique, en charge du chantier. Soit 50% du coût total pour la création d’une zone réservée aux plaisanciers et l’aménagement d’une capitainerie.