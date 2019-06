La Charente-Maritime ne sera pas épargnée. Le département pourrait passer en vigilance orange aux fortes chaleurs dès demain. Les températures commencent à grimper pour dépasser les 30°. La chaleur va s’accentuer progressivement ces prochains jours pour atteindre les 36° autour de mercredi ou jeudi. La nuit, les températures resteront élevées, dépassant souvent les 20°. L’épisode de canicule va durer toute la semaine. Il n’est pas sans rappeler l’été meurtrier de 2003 qui avait fait 15 0000 victimes. Les personnes âgées et fragiles sont les plus vulnérables. Il est conseillé de boire sans excès et de bien s’hydrater.