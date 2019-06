Des idées de sorties ce week-end en Charente-Maritime :

– Avec la journée Aladin au profit des enfants malades aujourd’hui au stade de rugby de Rochefort.

– Les 10 ans du centre aquatique Iléo à Dolus-d’Oléron aujourd’hui et demain avec un tarif unique à 15 euos.

– Concert Musicopiscine à Aigrefeuille et La Devise demain à 15h30.

– Soirée jazz et huîtres aujourd’hui dès 16h à la Cité de l’huître à Marennes.

– Le festival musique et gastronomie ce week-end à Saint-Palais-sur-Mer.

– Le festival Saint-Médard rock qui fête ses 10 ans aujourd’hui.

– La Fête multi-époque tout ce week-end à la citadelle de Brouage avec costumes, spectacles et animations.

– Le Tabayo skate contest demain à La Tremblade.