Scène ouverte avec Yoann Desouche, chargé de production, et Romain Penalva, co-fondateur des FrancOff de La Rochelle.

Le Off du festival des Francofolies de La Rochelle avec de nombreuses scènes gratuites, ouvertes dans les bars de La Rochelle pour prolonger l’expérience des Francos et découvrir l’émergence musicale francophone ! Le festival Off aura lieu du 10 au 14 juillet.

https://www.facebook.com/francoff19/