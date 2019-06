Scène ouverte avec Yoann Desouche pour la promo de son label Hypsoline Records de Niort (79).

Né d’une passion pour la culture, Hypsoline Records est un label indépendant mené par Yoann Desouche qui a pour but de produire, manager, booker et éditer des artistes musiciens de la région Nouvelle-Aquitaine. Le label est basé à Niort (79), une ville dynamique et en pleine évolution riche de nombreux événements culturels (Festival du Polar, Festival de Poche, Festival Nouvelles Scènes, Mini Festival de la Dynamo, Jeudis Niortais, Festival du cirque, Festival Mondial des clowns, Festival Envie Urbaine, Le Nitro Festival, Festival du film Russe, Festival Rise and Fall…). L’évolution permanente de Niort dans le domaine culturel est impressionnante depuis plusieurs années et l’accès à la culture pour tous est une priorité pour les personnes avec lesquelles le label travaille.

