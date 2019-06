Les services de la Communauté d’agglomération viennent d’entamer la vidange de l’un des 6 bassins de traitement des eaux usées. Un évènement. La dernière opération de ce type remonte à 1997.

Les travaux de vidange et de curage sont devenus nécessaires sur l’une des lagunes de la station qui, rappelons-le, est la plus grande d’Europe. Ville pionnière dans le traitement naturel des eaux usées, Rochefort s’est équipée dès 1985 de cette station qui épure de façon écologique, grâce au processus de lagunage et à un traitement biologique où le soleil et le vent jouent un rôle prépondérant. Elle traite chaque jour 5000 mètres cubes d’eaux usées sur 35 hectares, et fonctionne en autonomie grâce à un système de méthanisation qui produit du biogaz, permettant d’alimenter son générateur.

C’est la lagune classée 1A qui est donc concernée par ces travaux. Celle-ci s’étend sur près de 10 hectares. La vidange, qui se fait par gravitation puis par pompage, va s’étaler sur plusieurs semaines. Viendra ensuite l’étape de séchage naturel des sédiments jusqu’au mois d’août, avant une opération de curage. Puis 8 500 mètres cubes de sédiments seront évacués pour être épandus sur deux exploitations agricoles, à Saint-Laurent-de-la-Prée et Breuil-Magné.