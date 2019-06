Surgères lance sa saison culturelle estivale. Ça commence demain soir avec la Fête de la musique. Un concert gratuit sera proposé place de l’Europe. Puis, rendez-vous le 29 juin avec les Surgériens ont du talent pour une rencontre avec des peintres et photographes amateurs. Suivra les 6 et 7 juillet le spectacle « Les Mystères du château » par la compagnie Les 3C. Une visite théâtralisée comique en 12 tableaux. 5 représentations seront données. Parmi les autres temps forts, le Surgères brass festival, du 16 au 19 juillet. Le programme s’annonce copieux. La présentation en a été faite hier à la mairie. Catherine Desprez, maire de Surgères :

Ce sera la 4e édition. Avec pas mal de changements cette année. Camille Gaudin, la coordinatrice du Surgères brass festival :

13 grands rendez-vous seront proposés cet été à Surgères. On notera également le festival de concerts classiques Sérénade du 1er au 3 août. Le Symposium de sculptures du 13 au 19 août. Le Festival des festivals les 23 et 24 août. Et pour clôturer cette saison, le 8 septembre la 2e Surgères tri’color run, ouverte cette année aux juniors. Les inscriptions sont ouvertes depuis hier sur surgeres.com.