On connaît les futurs adversaires du Stade rochelais en Champions cup la saison prochaine. Le tirage au sort des poules de la coupe d’Europe 2019/2020 s’est déroulé hier. La Rochelle se retrouve dans la poule 2, avec les Ecossais des Glasgow warriors, et deux clubs anglais : les Exeter chiefs et les Sale Sharks. Les Sale Sharks que La Rochelle a battu cette saison en demi-finale de Challenge cup. Les matchs débuteront en novembre. La finale aura lieu à Marseille.