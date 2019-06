La vie dure d’un sans-abri de Genouillé, près de Surgères. On vous en a déjà parlé sur cette antenne. André Robache vit depuis plus trois ans dans une voiture, sur un parking de la commune, avec sa chienne et ses sept chats. Il est handicapé, souffre de problèmes de santé qui se sont aggravés dernièrement. Il est interdit bancaire, et ne bénéficie que d’une maigre allocation. Et vendredi, il a reçu la visite de la SPA, suite à un signalement effectué par un riverain, propriétaire d’un gîte, qui s’est plaint de la situation à la mairie dont il reproche l’inertie. André Robache ne comprend pas un tel acharnement et une dénonciation injustifiée :

Aujourd’hui, André Robache dit stop et qu’on le laisse tranquille, lui qui attend désespérément un logement qui pourrait accueillir tous ses animaux, ses « bébés » comme il les appelle :

André Robache se réserve le droit de porter plainte pour diffamation.