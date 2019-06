Des propriétaires de chiens de la côte royannaise réclament plus d’accès aux plages l’été. Réunis au sein de l’association Les Amis des chiens qui a vu le jour en 2017 suite à une pétition dénonçant une réglementation locale abusive, leur interdisant l’accès aux plages toute l’année, ils en appellent aux élus locaux pour assouplir certaines dispositions et offrir un partage plus équitable des espaces publics. En effet, certaines plages de Vaux et Saint-Palais-sur-Mer restent toujours interdites aux compagnons à quatre pattes pendant la période estivale. On écoute le président Jacky Pichot :

L’association compte 105 adhérents. Elle organisera cet été deux demi-journées « Opération propreté espace public » les 21 juillet et 18 août pour effectuer un ramassage collectif des déchets canins à Vaux et Saint-Palais-sur-Mer. Pour en savoir plus, contactez le 07 67 18 36 24.