A Rochefort, les gilets jaunes restent mobilisés. Après avoir occupé des ronds-points, y avoir construit des abris et installé des barbecues tout l’hiver, ils y plantent désormais des fruits et des légumes. Une action a eu lieu ce week-end près du lycée Jamain et de la zone commerciale des Quatr’Ânes. Avec pour principal objectif de sensibiliser les habitants et les inciter à cultiver la terre sur ces espaces du domaine public. Mais aussi de dire que le mouvement n’est pas mort. On écoute deux référentes Patricia et Clémentine :

Les gilets jaunes de Rochefort lancent un appel à la municipalité pour créer des jardins partagés. Des opérations similaires ont également été menées à Saintes et Royan.