A quelques jours du coup d’envoi de la saison estivale, les professionnels du tourisme de Rochefort Océan avaient rendez-vous hier à Port-des-Barques. Invités par la Communauté d’agglomération et ses partenaires, ils ont pu découvrir les nouveautés du territoire en matière d’équipements et de prestations, comme des parcours d’orientation, des circuits de randonnée et des itinéraires cyclables. Une démarche qui s’inscrit dans la perspective d’une prochaine labellisation Grand site de France en 2020. Sébastien Bourbigot, vice-président de la Communauté d’agglomération Rochefort océan en charge du tourisme, nous explique pourquoi il est important de sensibiliser les prestataires :

L’enjeu est important pour le territoire comme nous l’explique Lydie Demené, vice-présidente de la CARO en charge des finances, qui a un objectif bien précis :