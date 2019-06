La signature ce matin à La Rochelle de la Charte numérique responsable. La Ville, l’Agglo, l’Université et le port atlantique s’engagent dans une démarche de réduction de la pollution numérique sur l’environnement. Selon une étude, l’économie et les usages numériques seraient responsables de 6% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit autant que le transport civil aérien. Ils consomment 10% de l’électricité mondiale. Cette signature intervient à l’occasion d’une Journée numérique responsable ce mardi qui réunit des experts, des professionnels et des élus. Une conférence est prévue à 18h30 à la Maison de l’Etudiant animée par Vincent Courboulay, chercheur, et Mathieu Dumery, alias Professeur feuillage sur Youtube. L’entrée est libre.