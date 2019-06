Le coup d’envoi ce lundi du baccalauréat avec la traditionnelle épreuve de philo. Une session 2019 sous tension qui s’ouvre dans un contexte de menace de grève des professeurs, à l’appel d’une intersyndicale opposée à la réforme de l’examen. Cette année, 6 332 inscrits vont plancher en Charente-Maritime.

Le nombre de candidats est en baisse dans l’Académie de Poitiers. C’est le constat fait par le rectorat. Cette année, ils sont 17 650 inscrits dont 6 332 en Charente-Maritime, soit 115 de moins que l’an passé. Ce qui représente une légère baisse de 0,65%. Une diminution qui s’accompagne d’une autre baisse, celle du coût moyen de l’examen par candidat. L’année dernière, il était estimé à 75,19 euros, alors qu’il était de 80 euros un an plus tôt dans l’académie. Académie où plus de la moitié des inscrits se présentent au bac général cette année. 21% sont en filière technologique et 24% en bac pro. Une répartition qui varie peu. Là où il y a du changement, c’est dans le mode de correction des copies avec l’expérimentation de la dématérialisation. Une nouveauté qui s’inscrit dans le cadre de la simplification administrative et de la mise en œuvre du Bac 2021. Une quinzaine d’académie ont été retenues, dont celle de Poitiers. Objectifs : améliorer le processus de correction et permettre aux candidats de consulter plus rapidement leurs copies corrigées. Ce test porte sur les épreuves anticipées de sciences en série L et ES, soit environ 4 700 candidats concernés. Ce qui ne change pas en revanche, c’est l’âge du plus jeune candidat. 15 ans, comme l’année dernière. Contre 64 ans pour le plus âgé.

Les résultats seront publiés dans les centres d’examen le 5 juillet à partir de 8h. Le taux de réussite était de 89,9% l’an dernier, contre 88,4% au niveau national.