Il s’agit de la Re.Cyclad, qui reprend le nom du syndicat mixte de gestion et de traitement des déchets de la Charente-Maritime. Celle-ci est adaptée aux enjeux de développement de l’économie circulaire et de réduction des déchets. Elle est équipée d’une Cyclab’box pour favoriser le réemploi et la valorisation des objets jetés. Elle est située rue Valentine-Germain.