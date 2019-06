Le parquet de La Rochelle confirme le meurtre de Françoise Vrillaud, cette femme de 85 ans dont le corps a été retrouvé sans tête et sans mains dans la soirée de dimanche à Saint-Laurent-de-la-Prée. L’autopsie pratiquée hier permet de mettre en évidence certains éléments. Un juge d’instruction a été saisi.

L’autopsie réalisée sur le corps de la victime à l’institut médico-légal de Poitiers a permis de confirmer l’origine criminelle du décès, mais aussi « l’usage d’un ou plusieurs objets contendants et tranchants », indique le procureur de la république par intérim Julien Wattebled, dans un second communiqué de presse publié ce mercredi. Le magistrat poursuit et précise que, dans ces conditions, le parquet de La Rochelle a saisi un juge d’instruction pour chef de meurtre d’une personne vulnérable. Les investigations vont ainsi se poursuivre sous la direction de ce magistrat, conclut-il. Pour rappel, l’enquête a été confiée à la section de recherches de Poitiers et la brigade des recherches de Rochefort. Il s’agira de faire toute la lumière sur cette affaire. Un crime atroce. L’octogénaire a été mutilée, la tête et les mains tranchées. Le corps a été dissimulé sous des branchages dans une zone boisée de la commune située au nord-ouest de Rochefort. Qui en voulait à Françoise Vrillaud ? Pour quel mobil ? Et dans quelles circonstances a-t-elle été tuée ? Autant de questions qui restent pour l’heure sans réponse, alors que depuis plus de trois semaines familles, amis et proches du village étaient à la recherche de cette habitante appréciée de tous. Une femme sans histoire qui vivait dans une résidence senior de la commune et qui était en bonne santé.