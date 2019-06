Une première édition qui va proposer un véritable voyage artistique et scientifique au cœur de notre cerveau. Pendant trois jours, la matière grise sera à l’honneur, avec pour objectifs de faire découvrir tous les besoins et les potentiels du cerveau humain, mais aussi de faire le point sur les progrès en neurosciences grâce à des spécialistes reconnus. Emilie Decrombecque, professeur de lettres modernes et membre de l’association Neurosciences Marennes qui organise l’évènement :

Le lancement est prévu demain à 17h au Centre d’animation et de loisirs de Marennes. Parmi les temps forts : à noter la conférence du Dr Catherine Gueguen, pédiatre, ce jeudi à 17h30 sur le thème « Heureux d’apprendre à l’école ». Et celle sur les maladies neurodégénératives samedi à 11h à la Maison des initiatives et des services, puis sur les Neuromythes à 15h30. L’accès est gratuit, sauf pour les films et les spectacles. Le programme complet sur cervodyssee.fr.